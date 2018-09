St. Georgen Ortsvorsteher übt Kritik an Regelung

St. Georgen. Wenn die ersten Schneeflocken vom Himmel fallen oder die Straßen morgens und abends gefährlich glatt werden, sind sie wieder auf der Straße: das Räum- und Streuteam rund um Bauhofleiter Hanspeter Boye. Deren Arbeit und Vorgehen wurden im Gemeinderat vorgestellt.

Bürgermeister Michael Rieger betonte zu Beginn, wie wichtig der Winterdienst sei und welch gute Arbeit geleistet werde – auch wenn er von Bürgern jeden Winter Beschwerden anhören müsse. "Ich muss mich hier mal bewusst vor die Mitarbeiter stellen", so Rieger. Man könne nie überall gleichzeitig unterwegs sein, allen voran nicht, wenn es einmal stark schneit. "Sie machen, was geht", bewertete Rieger die Arbeit und nannte in diesem Zusammenhang auch etwaige Nachteile, beispielsweise die "unmöglichen Einsatzzeiten", die oft in die frühen Morgenstunden fallen. Auch Stadtbaumeister Alexander Tröndle betonte in diesem Zusammenhang: "Es wird oft nicht gesehen, was die Stadt tatsächlich leistet."

Eis- und schneefreie Straßen gehen ins Geld