St. Georgen Orchester zeichnet expressive Bilder

Die Jahreszeiten werden häufig mit der "Schöpfung" verglichen. Der Komponist gab selbst doppelt Antwort. "Die Jahreszeiten haben mir den Rest gegeben. Ich hätte sie nicht schreiben sollen." Dabei wurde auch in der Aufführung der einfallsreiche Geist des fast 70-Jährigen deutlich: "In dem einen (Schöpfung) sind die Personen Engel, in dem anderen (Jahreszeiten) sind sie Bauern".