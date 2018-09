St. Georgen Orchester aus Spanien ist in St. Georgen zu Besuch und gibt ein Konzert in der Stadthalle

Fusio aus der Stadt Sant Cugat del Vallés, die in der Nähe von Barcelona liegt, am Thomas-Strittmatter-Gymnasium (TSG) in der Bergstadt zu Besuch. "In den Pfingstferien waren wir mit dem Profilorchester des TSG in Spanien, jetzt sind die dortigen Musikschüler zum Gegenbesuch gekommen", sagt Michael Berner, der den musikalischen Austausch vor zwei Jahren initiiert hat und seitdem betreut. 40 Nachwuchsmusiker aus Spanien sind seit Montag in den Gastfamilien in St. Georgen untergebracht, bei Führungen und Ausflügen entdecken sie die Stadt und die Region. Unter anderem standen Besuche im Phonomuseum, im "Schwarzen Tor" und in der Kunstsammlung Grässlin auf dem Programm. Manfred Scherer, Bürgermeister-Stellvertreter, empfing die Gäste am Donnerstag im Rathaus. Am Samstag, 22. September, geben die spanischen Musiker ein Konzert in der Stadthalle, ein Stück präsentieren sie dabei gemeinsam mit dem TSG- Profilorchester. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Foto: Zelenjuk