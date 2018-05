St. Georgen Ohne Spielgemeinschaft geht es nicht

St. Georgen. Flaig sprach von einer organisatorisch und sportlich ereignisreichen Saison. Er dankte vielen Ehrenamtlichen, die einen Großteil ihrer Freizeit opferten um den Spielbetrieb zu organisieren sowie Eltern, die durch ihre Fahrbereitschaft die Jugend unterstützten.

Die Zusammenarbeit mit Stadt und Hauptverein laufe reibungslos. Zur abgelaufenen Saison wurde die Spielgemeinschaft mit Schramberg auf den Damenbereich erweitert. Nur so sei es künftig möglich, Jugendspielerinnen auf hohem Niveau ausbilden und ihnen eine Perspektive bieten zu können, ohne den Verein wechseln zu müssen. Es werde für beide Vereine immer schwieriger, Spieler zu finden. Künftig müsse man an allen Fronten für Nachwuchs werben.

Mit den sportlichen Leistungen der letzten Saison müsse man zufrieden sein. Nach der grandiosen Meisterschaft und dem Aufstieg in die Südbadenliga mussten die Jungs vom Rossberg in die Landesliga zurück. Das sei kein Beinbruch. Man könne der Mannschaft nicht vorwerfen, nicht alles gegeben zu haben. Sie trete erhobenen Hauptes den Gang in die Landesliga an.