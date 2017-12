St. Georgen Ökumenisch am zweiten Tag

St. Georgen. In der katholischen St. Georgskirche bildete die Kinderkrippenfeier den Auftakt zu den weihnachtlichen Gottesdiensten. Am frühen Abend riefen die Glocken dann zur Christmette, zu der die Kirche bereits gut gefüllt war.

Randvoll besetzt war die St. Georgskirche zum Festhochamt am Ersten Weihnachtsfeiertag und manch einer musste sich sogar mit einem Stehplatz begnügen. In seiner Weihnachtspredigt hatte Pfarrer Paul Dieter Auer die Tatsache in den Mittelpunkt gestellt, dass Jesus nicht als mächtiger Herrscher in einem prächtigen Fürstenpalast auf die Welt gekommen ist, sondern als kleines hilfloses Kind in einem schmutzigen Stall. Er forderte auf, getreu der Weisung Jesu wieder ein wenig mehr wie Kinder zu werden, um das Reich Gottes ein wenig mehr verstehen zu können. Kinder, so Auer, könnten leichter vergeben, hätten weniger Vorurteile und seien ehrlicher. Er mahnte, sich daran zu orientieren und so der Weihnachtsbotschaft auf die Spur zu kommen.

Für einen großartigen musikalischen Rahmen sorgten Chor, Solisten und Orchester unter der Stabführung von Josef Spath mit der G-Dur-Messe von Franz Schubert. Die Soloparts wurden gesungen von Verena Schwer (Sopran), Daniel Sütö (Bass) und Corsin Kleiner (Tenor). Weiterhin erklangen "All that hath Life and Breath" von Rene Clausen, das Spiritual "Amen" und als furioser Schlusspunkt das gewaltige "Hark, the Herald Angels sing" von Felix Mendelssohn-Bartholdy. An der Orgel begleitete Kantor Reiner Merckle.