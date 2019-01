St. Georgen Nutzung als Seniorenheim diskutiert

St. Georgen. Es gelte, noch wichtige Details zu klären, begründete Bürgermeister-Stellvertreter Joachim Kleiner den Ausfall des Tagesordnungspunktes. Im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten sprach er die Nutzung an, die noch abgestimmt werden müsse. Das vorläufige Konzept habe neben einer vollstationären Pflege auch betreutes Wohnen und so genanntes Service-Wohnen auf dem Haller-Areal in der Bahnhofstraße 15 und 17 vorgesehen.

Bedarf wird geprüft

Wie sich nun aber abzeichne, gebe es womöglich gar keinen Bedarf in St. Georgen und der Region für zusätzliche Pflegebetten. Kleiner erwähnte in diesem Zusammenhang die bereits in St. Georgen beheimateten zwei Pflegeheime. Letztlich solle das Nutzungskonzept für das Haller-Areal keinen Überhang an Pflegebetten erzeugen. Denn das könnte dazu führen, dass die bisherigen Pflegeheim-Betreiber nicht mehr kostendeckend arbeiten könnten.