St. Georgen Nur wenige Einschränkungen durch Sturm

St. Georgen (nmk). Glimpflich an St. Georgen vorbeigezogen ist das Sturmtief Friederike, das sich am Donnerstag durch heftige Windböen bemerkbar machte. Für die Polizei gab es nur einen sturmbedingten Einsatz, der sich beim Freizeitheim Weißloch ereignete. Dort stürzte ein Baum auf die Straße, die Feuerwehr rückte daraufhin mit einem Fahrzeug und sechs Personen aus. Wie Sebastian Kammerer, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr St. Georgen, auf Nachfrage erklärte, kam es darüber hinaus noch zu zwei weiteren Einsätzen am Mittwochabend in Peterzell sowie auf der Seebauernhöhe. "Wir behalten die Unwetterwarnungen aber weiterhin im Blick", so Kammerer. Lediglich Zugfahrer hatten das Nachsehen: Zeitweise fiel die Schwarzwaldbahn aus.