St. Georgen Nur ein gutes Team kann dies leisten

St. Georgen. Traditionell als kleines Dankeschön an die vielen ehrenamtlichen Helfer entwickelte sich die jährliche Hauptversammlung des Evangelischen Kranken- und Hilfsvereins im Saal des Evangelischen Gemeindezentrums zu einem vergnüglichen Treffen mit Musik, Liedern, einem kleinen Unterhaltungsprogramm, Imbiss und Tombola. In ihrem Jahresbericht listete die Vorsitzende Veronika Rapp eine ganze Reihe an Veranstaltungen auf.