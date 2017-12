St. Georgen nnn

Mit "Beauty and The Beast", einem Stück von Alan Menken taucht das Publikum in die Welt der Märchen ein. Wer kennt sie nicht, die herzzerreißende Liebesgeschichte zwischen der schönen Belle und dem Biest aus dem geheimnisvollen Schloss. Das Lied wurde sowohl mit dem Oscar für den besten Song, als auch mit dem Golden Globe und dem Grammy ausgezeichnet. Entdecken können die Zuhörer die fantastische Musik aus dem Disneyklassiker "Die Schöne und das Biest" mit dem Inhalt "Belle", "Beauty and The Beast" und "Something There".

Mit einem Soundtrack des dritten Teils der Filmreihe "Fluch der Karibik", "At World‘s End", komponiert vom Meister der Filmmusik Hans Zimmer, beendet die Stadtmusik ihr diesjähriges Festkonzert. Es gibt wieder eine Tombola-Verlosung, gestiftet von Mitgliedern, Gönnern und Sponsoren. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren freien Eintritt.

Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ist der Eintritt frei. An der Abendkasse kosten die Karten 8,50 beziehungsweise 4,50 Euro. Einlass ist um 14.30 Uhr, Konzertbeginn ist um 15.30 Uhr in der Stadthalle St. Georgen.