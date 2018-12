St. Georgen Neues Amt in Sachsen

15 000 Beratungsgespräche

Nach seinem Studium der Forstwissenschaften in Freiburg absolvierte Utz Hempfling sein Forstreferendariat und die Große Forstliche Staatsprüfung in Baden-Württemberg. Einer kurzzeitigen Beschäftigung bei der Forstlichen Forschungs- und Versuchsanstalt Baden-Württemberg folgte am 15. Oktober 1992 der Eintritt in die Sächsische Forstverwaltung. Hier nahm Hempfling unterschiedliche Aufgaben in allen Ebenen der Forstverwaltung wahr. Zuletzt war er als Ministerialrat Leiter des Referates Wald und Forstwirtschaft, Forst- und Jagdbehörde im Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft.

Utz Hempfling ist 56 Jahre alt, er wurde in St. Georgen geboren und ist dort aufgewachsen. Heute wohnt Utz Hempfling im Osterzgebirge, er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.