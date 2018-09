St. Georgen Neue Spielzeit beginnt

St. Georgen. Wenig Pause gönnten sich die Ensemblemitglieder des Gelegenheitstheaters unter der Leitung von Verena Müller-Möck, denn sie probten quasi durchgehend für die nun kurz vor der Aufführung stehende Serie der Krimikomödie "Fifty Fifty" von Evelyn Reben, die am Freitag, 14. September, um 20 Uhr Premiere feiert und somit die neue Spielzeit des Theater im Deutschen Haus in St. Georgen eröffnet – wie immer mit einer kleinen Premierenparty im Anschluss an die erste Aufführung.