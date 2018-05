St. Georgen Neue Perspektiven für die Region

Wahl/Moser blickt auf eine lange Geschichte zurück und ist eigentlich kaum aus Unterkirnach wegzudenken. 1947 wurde die Kuno Moser GmbH in Unterkirnach mit Fokus auf die Herstellung von Drehteilen und Mikrometern gegründet. Die Belegschaft zählte 20 Mitarbeiter. Seit 1956 stellte die Firma elektrische Rasierapparate her. 1958 startete die Entwicklung und Herstellung von professionellen Haarschneidemaschinen. 1962 begann die Erfolgsgeschichte mit der Entwicklung der Moser 1400 Haarschneidemaschine, die bis heute über 30 Millionen mal verkauft wurde. 1970 kam die innovative Akku-Haarschneidemaschine Ermila Cordless auf den Markt. 1974 wurde die Moser Animaline mit der Tierschermaschine Moser Rex eingeführt. 1995 schloss sich die Moser Elektrogeräte GmbH mit der Wahl Clipper Corporation, Sterling, USA zusammen. 1996 übernahm Greg Wahl in der dritten Generation der Unternehmensleitung die Wahl Clipper Corporation und führt sie bis heute weiter. Heute zählt die Firma Moser/Ermila/Wahl in Unterkirnach 240 Beschäftigte, von denen 40 aus Unterkirnach kommen. "Wir werden alle Mitarbeiter mitnehmen", betonte Jörg Burger.

Im Januar 2018 hatte die Firma Wahl dem Gemeinderat eine Bauvoranfrage für eine Erweiterung ihrer Firma auf dem ehemaligen Gutmann Areal vorgelegt. Jetzt erklärte Burger, dass der Platz auf diesem Areal schon knapp bemessen war und Wahl später nicht weiter hätte bauen können. Vor einigen Wochen kam die Nachricht, dass Wahl nach Peterzell zieht und vor zwei Wochen hatte Stephen Gunson in einem vertraulichen Gespräch Andreas Braun mitgeteilt, dass Wahl noch einmal eine Möglichkeit in Unterkirnach prüfen würde. Der Schwarzwälder Bote erfuhr von dem Gespräch, schrieb über die neueste Entwicklung und Unterkirnach fing wieder an zu hoffen.

Außerplanmäßige Sitzung im Gemeinderat am 5. Juni angesetzt

Nun kam das endgültige Aus für den Standort Unterkirnach. Die Wiese hinter der Firma Günter Bausanierung wurde ins Gespräch gebracht. Burger meinte dazu: "Seit 20 Jahren fahre ich von Schonach nach Unterkirnach an der Wiese vorbei, oft genug hat sie unter Wasser gestanden. Wir haben nicht taktiert, um Unterkirnach oder Grässlin unter Druck zu setzen", weist er jeden Verdacht von sich. Darüber, was mit dem jetzigen Wahl-Areal geschehen soll, habe man sich noch keine Gedanken gemacht, so Burger.

In Peterzell werde man eine Produktionshalle und ein Verwaltungsgebäude bauen. Ein Parkhaus wie auf dem Gutmann Areal in Unterkirnach notwendig, werde nicht erforderlich sein. Vorbehaltlich, dass der Bebauungsplan in Peterzell rechtzeitig fertiggestellt wird, soll in diesem Jahr in Peterzell mit dem Rückbau des Grässlin Gebäudes und im nächsten Jahr im Frühjahr mit dem Bau der notwendigen Gebäude begonnen werden.

Die Stadtverwaltung St. Georgen hat sofort reagiert. Am Dienstag, 5. Juni, um 18 Uhr gibt es eine außerplanmäßige Sitzung des Gemeinderats im großen Rathaussaal, wurde am Mittwoch bekannt. Hauptpunkt der kleinen Tagesordnung ist die Aufstellung des Bebauungsplans "Schoren 1, Änderung".

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vergangene Woche erfolgte ein Beitrag, um das Verfahren zu beschleunigen und zu vereinfachen: Es gibt auf Anregung von Stadtbaumeister Alexander Tröndle aus St. Georgen einen Geländetausch mit der Gemeinde Mönchweiler. Danach liegt das Grässlin-Areal komplett auf der Gemarkung Peterzell.

Die Gemeinde Mönchweiler, zu deren Gemarkung bislang ein fast 1,36 Hektar großes Teilstück an der Ecke B 33/Landesstraße nach Königsfeld gehört, tauscht diesen Bereich gegen ein etwas mehr als 6000 Quadratmeter großes Waldstück, das etwas weiter oben östlich der Straße gelegen ist.

Damit wird die Landesstraße die optische Grenze der beiden Gemarkungen dort. Die Zustimmungen der beiden Gemeinderäte sowie des Ortsteils Peterzell liegen bereits vor.