St. Georgen Narben am Körper und auf der Seele

Bei der Fragerunde zeigen die TSG-Schüler, dass das Thema sie stark beschäftigt. Die meisten wollen von Schorr mehr zur aktuellen politischen Situation und Donald Trump wissen –­ und hören, warum die Waffenlobby in den USA so stark ist. Bei diesem Thema spiele man oft mit den Ängsten, erklärt Schorr. Und die National Rifle Association (NRA), zu Deutsch die Nationale Gewehr-Vereinigung, dominiere den Dialog. "Es ist einfach verrückt", meint Schorr.

"Was können wir hier in Deutschland dagegen tun?" Eine Frage, die die Amerikanerin positiv überrascht. "Wir sind eine Weltgemeinschaft. Ihr müsst als junge Menschen eure Stimme erheben und protestieren. Ich selbst war geschockt, als ich erfahren habe, wie viele Waffen aus Deutschland in die USA kommen. Ihr habt also auch hier viel zu tun", findet Schorr.

"Es ist selbstverständlich nicht einfach, weil in diesem Bereich Geld und Macht regieren. Der Prozess könnte Jahre, Generationen dauern. Ich will euch trotzdem ermutigen, aktiv und laut zu werden, um die Situation zu verändern", betont die Fotografin.

Die Arbeit am Projekt hat sie sehr geprägt, verrät sie den Schülern. "Ich habe gelernt, die anderen Perspektiven zu sehen, und meine Position irgendwo in der Mitte gefunden", erklärt Schorr. Sie ist nach wie vor überzeugt, dass Waffen in den USA ganz viel zerstören. Andererseits habe sie inzwischen mehr Verständnis dafür, dass jemand, der in einer abgelegenen Gegend wohnt, sich eine Waffe anschafft, um sich sicherer zu fühlen. Denn: Auch einem ihrer Protagonisten habe eine Waffe letztendlich sein Leben gerettet.

"Jede Geschichte ist einzigartig, jede Geschichte bleibt mir in Erinnerung", meint Schorr auf die Frage einer Schülerin, ob es ein ganz besonderes Schicksal gäbe. "Seit dem Projekt beschäftige ich mich aber intensiv mit dem Thema häusliche Gewalt. Wenn eine Person, der man vertraut und die man liebt, einen umzubringen versucht, verliert man auf einmal einen Freund, einen Partner. Wie kann man danach überhaupt noch jemandem vertrauen?"

Schorrs Projekt "Shot" wird aktuell im Deutsch-Amerikanischen Institut in Freiburg ausgestellt. Auch das Expertengespräch in St. Georgen wurde in Kooperation mit dem Institut organisiert und durchgeführt.