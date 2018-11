St. Georgen Nächstenliebe ganz praktisch

St. Georgen. Für Lippolds begannen die Hilfstransporte im November 1991, erinnert sich Ursula. "Wir waren zwar nicht die ersten, die nach Ungarn gefahren sind, dafür sind wir jetzt aber immer noch dabei", ergänzt Jürgen. Auslöser waren die zahlreichen Flüchtlinge, die es damals gab. Der Landesverband suchte deshalb Kreisverbände, die Patenschaften für das ungarische Rote Kreuz übernehmen wollten. Einer davon war der Kreisverband Villingen-Schwenningen.

Die Hilfe war dringend nötig, erinnert sich das Paar. Das Rote Kreuz in Ungarn bekam und bekommt vom Staat keinerlei Unterstützung und war längst nicht so gut aufgestellt wie man es hierzulande gewöhnt ist. Es fehlte an allem, sogar an Betten und einfachen Decken.

In der Anfangszeit stellte der Triberger Ortsverband einen LKW zur Verfügung, danach der Kreisverband Villingen-Schwenningen, zeitweise der Ortsverein Schwenningen. Ein Begleitfahrzeug kam von Fischbach, manchmal auch von Ortsvereinen am Bodensee oder aus Emmendingen. Seit etwa acht Jahren fährt ein LKW von Gebrüder Weiss aus dem ungarischen Dunaharaszti.