St. Georgen-Langenschiltach. Ein 31-jähriger Lenker eines Mazda ist am Sonntag gegen 4 Uhr zwischen Brogen und Langenschiltach in einer Linkskurve von der Straße abgekommen, teilt das Polizeipräsidium mit. In der Folge überfuhr der Mann einen Leitpfosten, durchpflügte einen Grünstreifen und prallte schließlich gegen zwei Ahorn-Bäume. Nach dem Unfall stieg der Unfallverursacher aus seinem Wagen aus und verriegelte pflichtbewusst das Fahrzeug, so die Ordnungshüter weiter. Zu Fuß machte sich der Unfallverursacher auf den Weg zum Bahnhof in St. Georgen und fuhr mit der Schwarzwaldbahn los. Ziel war seine rund 250 Kilometer entfernten Wohnung. Diese befindet sich im Landkreis Saarlouis. Der verursachte Schaden wird auf rund 1300 Euro geschätzt. Gegen den 31-Jährige hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.