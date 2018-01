St. Georgen Mutmaßlicher Dealer steht vor Gericht

Zwei kurze Therapien brachten jeweils Rückfälle. "Ich liebe den Rausch", meinte der 41-Jährige offenherzig. Weil das seinem Wunsch nach Therapie statt Strafe krass entgegenstand, korrigierte er später: "Ich würde schon gerne nichts mehr nehmen". Als Grund führte er an, dass ihm mit zunehmendem Alter der Stress des Ent­deckungsrisikos schwer zu schaffen mache. Mitte März kaufte er bei dem 60-jährigen Mitangeklagten Drogen im Wert von rund 4000 Euro ein. Das musste er notgedrungen zugeben. Denn der Versuch, die Drogen per Post an sich selbst in den Schwarzwald zu schicken, misslang.

Verdächtiges Päckchen

Im Paketzentrum Eutingen (bei Nagold) wurde das Päckchen als "verdächtig" der Polizei übergeben. Am ersten April wurde er auf dem Weg zu einer Party in St. Georgen verhaftet und in Untersuchungshaft genommen. Bei der Festnahme hatte er neun Ecstasy-Tabletten, rund 16 Gramm feuchtes Amphetamin und elf Gramm Marihuana bei sich.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er die Drogen auf der Party verkaufen wollte. Der 41-Jährige behauptete dagegen, dass er immer so ein kleines Sammelsurium verschiedener Drogen dabei habe, auch verschiedene Sorten Gras. "Denn ich rauche mal dies, mal das".

Der Staatsanwalt machte keinen Hehl daraus, dass er ihm kein Wort glaubte. Weitere laut Anklage durchgeführte oder geplante Drogenverkäufe stritt der Angeklagte zum Verhandlungsauftakt ab. Mittels einer Beweisaufnahme mit fünf Zeugen und einem Sachverständigen soll das Gericht bis Mitte ­Januar ein gerechtes Urteil fällen.