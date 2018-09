St. Georgen Musiker warten mit Novitäten auf

Mit viel Engagement bewegten sich Dupree und das Dönneweg-Quartett (Geza Jenne, Soo Eun Lee, Dirk Hegemann und Karsten Dönneweg) beim Opus 89 des Ukrainers Nikolai Kapustin. Hier wurde Moderne in einem Mix von jazzigen, lateinamerikanischen, rockigen und klassischen Elementen geboten – plus Erinnerungen an Tanzrhythmen und an alte amerikanische Filmmusik. Viel Moll erklang im Lento mit Chromatik und schönem Streicherintermezzo, beantwortet durch das Klavier. Insgesamt war es eine Herausforderung, die bestens gemeistert wurde, vor allem im rassigen Finalsatz.

Antonin Dvoraks A-Dur-Werk op. 81 war eine gefühlvolle, würdige Verbeugung vor einem böhmisch-mährischen Komponisten. Pianistische Feinheiten und streicherische Schönheit paarten sich, um seine klassisch-romantische Musiksprache mit folkloristischem Anstrich auszuloten. Zwischen den trefflichen Ecksätzen leuchteten Perlen hervor: Dumka und Furiant, um slawisches Seelenkolorit nachzuzeichnen.

Insgesamt eine großartige, beeindruckende Leistung mit einem herausragenden Bratscher. Willkommener Zwischenbeifall bewies, dass die Musiker bestens ankamen.