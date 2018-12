St. Georgen Musiker erfreuen mit ihrem Spiel

Sie haben in den vergangenen Jahren schon viel erlebt beim Weihnachtsliederblasen: Regen, Schneetreiben bei frostigen Minustemperaturen, hohen Schnee, in dem man fast nicht dahin kam, wohin man eigentlich hinwollte.

Doch in der jüngsten Vergangenheit war es mild, als sie sich auf den Weg machten. Es scheint beinahe so zu sein, als wolle die Witterung die Klimaerwärmung bestätigen. In diesem Jahr erwarteten sie immer wieder Schauer, der ab und an in dicke nasse Flocken überging. Deshalb suchten die Musiker, die dieses Mal besonders stark antraten, Orte auf, wo sie zumindest "unter Dach" spielen konnten.

Wie üblich traf man sich vor dem Probenlokal.