St. Georgen Musikalische Angebote zum Fest

Den zweiten Weihnachtstag feiern katholische und evangelische Christen gemeinsam. Um 10.30 Uhr ist ökumenischer Gottesdienst in der evangelischen Lorenzkirche, der vom Posaunenchor mitgestaltet wird.

Auch in den Ortsteilen Peterzell und Langenschiltach gibt es ein vielfältiges Angebot an Weihnachtsgottesdiensten. An Heiligabend ist in Langenschiltach um 15 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, in Peterzell um 16.30 Uhr. Ebenfalls in Peterzell ist um 22 Uhr Christmette.

Am Ersten Weihnachtstag ist um 10 Uhr zentraler Gottesdienst für die Petrusgemeinde in Langenschiltach. Umgekehrt ist der zentrale Gottesdienst der Gemeinde am Zweiten Weihnachtstag ebenfalls um 10 Uhr in Peterzell.