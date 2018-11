St. Georgen Musikalisch und mit bissigem Humor

Eine weitere Schwierigkeit des Älterwerdens war der Ruhestand des Ehemannes, wie Kappeler-Kewes schwarzhumorig beschrieb. Gemeinsames Frühstücken war ein wenig zu viel Zweisamkeit, was zu Gedanken an eine gefüllte Badewanne und Texten wie "Ruhestand ist schön, doch ich hab den Föhn" führte.

Im Dialekt, mit "des dueds" und "ma sott halt", beschrieb Kappeler-Kewes den Zwiespalt zwischen Vergnügen und Pflicht und animierte das Publikum zum Mitsingen. Dazu gab es einen melancholischen Blick auf die Kindheit und Verstecken im hohen Gras. "Achtsamkeit ist `ne Trennungstherapie" wusste die Künstlerin zu berichten. Und in der Reha lerne man neue Leute kennen, die man schon immer nicht habe kennenlernen wollen.

"Gesponsert von der Handwerksinnung" war ein sehnsuchtsvolles Lied für "Vegetarier-Spaßbremsen", in dem es um Schwartenmagen, Leberwurst und die Leidenschaft für den Metzger ging. Ganz neue Erfahrungen machte in einem schmissigen Lied der "Mann vom Finanzamt" nach einer OP, in der er sich statt Fett Zahlen und Nullen entfernen und durch Gnade und Barmherzigkeit ersetzen ließ.

Mit Versen wie "Alles Alte war gut, alles neue isch nix und Raider war besser als Twix" besang Kappeler-Kewes Kindheitserinnerungen wie Sandmännchen und Derrick. Angesichts des eigenen Abbilds stellte sie fest, dass "Spiegel von heut auch nicht mehr des" sind. Dazu wunderte sich, dass "wahre Schätze" statt beim Spielen im Freien heutzutage in Produkten aus dem Drogeriemarkt verkauft werden.

Mehr als nur einen Hauch von Melancholie verbreiteten Verse wie "Auf mich hat die Welt nicht gewartet, es ist doch gar nicht wichtig, so wichtig zu sein". Sehr humorvoll war die Alternative zu Bekanntschaften aus dem Internet. Das Thermalbad sei "Speeddating für Rheumakranke". Dass Liebe aber auch nicht alles ist, wenn sich der Verstand "Peu a Peu" wieder zurückmeldet, machte sie ebenfalls klar.

Zum Ende gab es ein Lied über das Nichthaltmachen der Zeit und dass man sich deshalb Flügel schnappen sollte um zu fliegen. "Wenn de flensch, dann aber richtig" lautete einer weiterer Ratschlag. Eine heitere Note verbreiteten schließlich Erinnerungen von "Babett vom Jumbojet". Noch einmal richtig leidenschaftlich wurde es in der Zugabe mit einem schmachtenden Liebeslied, bei dem Kappeler-Keweis ihr Gesangstalent eindrucksvoll unter Beweis stellte. Das Publikum dankte mit ausgiebigem Applaus für einen sehr unterhaltsamen und musikalischen Abend.