St. Georgen Musikalisch facettenreiches Konzert

Niemand schien jedoch aufgeregt zu sein. Hat ein Ton nicht perfekt gesessen, war das nicht störend. Da waren Harfen, Trompeten, Violinen, das Fagott sowie ein Horn zu hören. Mehr Platz benötigten die Marimbas, auch Marimbaphon genannt, die einen weichen Klang hervorbrachten. Das Publikum bedankte sich mit reichlich Beifall bei den jungen Musikern.

Ehemalige Schüler stellen ihr Können unter Beweis

Am kommenden Samstag endet die Jubiläumswoche der Jugendmusikschule zu ihrem 50-jährigen Bestehen mit einem besonderen Highlight: Ehemalige Schüler der Musikschule, die ihr Leben inzwischen der Musik widmen, stellen ihr Können in großer Bandbreite unter Beweis. Mit "Back in the Black Forest – The Saturday Night Session" erwartet das Publikum ein großartiger Abend in der stimmungsvollen Kulisse des Forums am Bahnhof (FAB). Freuen darf man sich auf gefühlvolle Chansons, virtuosen Jazz, groovigen Funk, nachdenklichen Blues, eingängigen Pop und vielleicht hier und da auch auf eine kleine Anekdote aus dem Musikunterricht.

Nicht nur junge Musiker werden zu hören sein, sondern auch altbekannte Jazz-Größen aus der Musikschule wie Saxofonist Tom Timmler oder Gitarrist Dietrich Jeske. Aus verschiedenen Städten reisen die Musiker an, um der Musikschule zum Geburtstag zu gratulieren. Dabei werden sie von einer Band begleitet, die aus Lehrern der Jugendmusikschule besteht.

Eröffnet wird die Session ganz professionell durch eine Vorgruppe: "Fritz and The Gang", eine junge Nachwuchsband der JMS, macht bereits ab 19 Uhr beste Stimmung im FAB. Um 20 Uhr startet dann das offizielle Programm. Der Eintritt kostet an der Abendkasse zehn Euro für Erwachsene, Schüler haben freien Eintritt.