St. Georgen Museumsfest zeigt sich vielseitig

St. Georgen. In der zum Teil abgesperrten Industriestraße kamen vor allem Oldtimerfans auf ihre Kosten. Zahlreiche stolze Autobesitzer präsentierten ihre auf Hochglanz polierten Gefährte. Die Palette reichte von Kleinstwagen über Sportautos bis hin zu Nobelkarossen oder altertümlichen Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr. Manch Besucher durfte mit den altertümlichen Karossen sogar eine Ausfahrt machen.

Auch einige historische Motorräder waren aufgereiht. Die zogen nicht nur begehrliche Blicke auf sich, sondern riefen bei manchem Gast auch Erinnerungen an die eigene Kindheit wach. Nicht nur bei kleinen Besuchern sorgte eine lautstarke holländische Straßenorgel für große Augen.

Im Obergeschoss präsentierte die Eisenbahncrew ihre wachsende Sammlung an Modelleisenbahnen. Besucher konnten einiges über die Feinheiten der Arbeit an den filigranen Modellen erfahren. Ganz für sich stand im Untergeschoss die Anlage des "US Railway Teams", die in mehrerlei Hinsicht wahrhaft gigantische Ausmaße hat. Modelle ganz anderer Art bot ein Zimmer zum Thema Zirkus.