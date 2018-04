St. Georgen Müllsammeln auf dem Stundenplan

St. Georgen (hü). Groß war die Beteiligung an der Frühjahrsputzete in der Bergstadt und ihren Teilorten. Am Freitag waren neben der Wirkstatt alle Schulen beteiligt, darunter auch die Robert-Gerwig-Schule mit etwa 130 Schülern und mit einer kleineren Gruppe die Freie Schule Brigach.