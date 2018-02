St. Georgen Motiv für Schlägerei bleibt unklar

St. Georgen - Am Fastnachtsdienstag wurde ein 37-jähriger Franzose in der Nähe des Bärenplatzes Opfer eines brutalen Angriffs (wir berichteten). Seither brodelt die Gerüchteküche. Allen voran in sozialen Netzwerken wird das Motiv heftig diskutiert. Wurde der Mann verprügelt, weil er dunkelhäutig ist? Stammen die Täter aus der rechtsradikalen Szene?