St. Georgen Modernste Geräte warten

St. Georgen. Der Kraftraum bei der Roßbergsporthalle war während des Hallenbadumbaus etwa eineinhalb Jahre nicht nutzbar. Dies wirkte sich negativ auf den Sportbetrieb aus. Jetzt setzt der Vorsitzende Gilbert Seubel auf neuen Schwung mit modernsten Geräten und gut ausgebildeten Übungsleitern. 36 000 Euro hat der KSV dafür investiert.

Bürgermeister Michael Rieger sowie einige Interessierte überzeugten sich am Freitagabend vom gelungenen Werk. Bei der Planung der Hallenbadsanierung habe keiner an den Kraftraum gedacht. Gilbert Seubel sei mit dem Vorschlag gekommen, der Gemeinderat habe sich einstimmig dafür ausgesprochen. Obwohl sich die Maßnahme immer mehr in die Länge zog, seien die KSV-Vertreter stets sehr sachlich geblieben. Rieger wünschte dem Verein mehr Zulauf, nachdem die Voraussetzungen wieder stimmten. Es sei erstaunlich, was der Verein alles biete. "Wer Sport treibt, bleibt gesund", zeigte sich der Bürgermeister überzeugt.

Die Stadt als Eigentümerin hat den KSV mit erheblichem finanziellem Aufwand unterstützt. Zuschüsse kamen auch vom Sportbund und dem Thomas-Strittmatter-Gymnasium, das den Kraftraum ebenfalls nutzt.