St. Georgen Mitgliederwerbung sehr erfolgreich

Bei allen Aktivitäten kam ein kleiner Gewinn heraus, wie Kassenführerin Renate Muckle eindrucksvoll nachweisen konnte – Ortsvorsteher Georg Wentz sprach dabei vom Umfang eines Kleinunternehmens.

Auch für dieses Jahr gebe es auf Kreisebene wieder zahlreiche Angebote, erzählte die Kreisvorsitzende Christina Martin. Die Sonnwendfeier in Ippingen am 21. Juni wird sicher wieder etwas Besonderes, zumal die Ippinger ihr 40-Jähriges feiern. In Weiler finde wieder einmal das Kreiserntedankfest statt.

Auch beim Bund Badischer Landjugend BBL sei schwer was los, versprach deren Vorsitzende Melanie Freuer. Mitte Juni findet der Deutsche Landjugendtag in Fritzlar statt, zwar gebe es in diesem Jahr keinen Sonderzug, dennoch hofft sie auf eine rege Beteiligung.

Mitgliedsbeiträge lieber abbuchen lassen

Der bisherige Vorsitzende Raphael Schwer, die stellvertretende Vorsitzende Marianne Fichter, Schriftführerin Christine Muckle sowie Pressewartin Andrea Gmeiner stellten sich ebenso zur Wiederwahl wie die Beisitzer Judith Bähr und Manuel Nock. Als dritter, neuer Beisitzer wurde Manuel Schober gewählt.

Schließlich stellten sich Sandra Jäckle und Christine Hippach erneut als Kassenprüfer zur Verfügung. Hippach appellierte an die Mitglieder, ihre jährlichen Mitgliedsbeiträge doch einziehen zu lassen, denn für den Kassierer sei das Verbuchen der Überweisungen ein "Riesen-Aufwand", zumal viele sehr unterschiedlich zahlten.

Zwei Mitglieder wurden für 25-jährige Treue geehrt: Thomas Dold und Erika Obergfell sind mittlerweile längst passiv in der Landjugend.