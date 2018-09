St. Georgen Mit dem Alter steigt das Risiko

St. Georgen. Unter dem Titel "Pro Balance – sicherer Halt bis ins hohe Alter" bietet sich am Mittwoch, 19. September, Interessierten ab 18.30 Uhr im Rathaus St. Georgen Gelegenheit, sich zu diesem Thema bei einem Vortrag zu informieren. Hintergrund ist, dass mit zunehmendem Alter das Risiko zu stürzen steige, denn oftmals lassen Gangqualität, Balance, Muskelkraft und Beweglichkeit unbemerkt nach. Durch Spaziergänge, regelmäßige Bewegung und gezielte Übungen, auch in den Alltag eingebaut, kann effektiv etwas dagegen getan werden. Denn Stürze brechen nicht nur Knochen, sondern auch das Selbstbewusstsein. So entsteht ein Teufelskreis. Aus Angst zu stürzen, bewege man sich weniger und werde immer unsicherer in vielen Alltagstätigkeiten, erklärt die Referentin und Sportwissenschaftlerin Petra Mommert-Jauch. Sie erläutert Ursachen sowie Risikofaktoren und zeigt Möglichkeiten zur Prävention auf. Der Vortrag ist Teil des kreisweiten Projektes zur Sturzprävention "Vitales Alter – Pro Balance – gegen den Sturz" des Gesundheitsamtes im Schwarzwald-Baar-Kreis und der Schwenninger Krankenkasse.