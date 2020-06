St. Georgen Mit Beatrice Egli auf einer Bühne

Bereits vor der großen Show konnte Vogt dann ein paar Worte mit ihrem Vorbild wechseln: eine Unterhaltung, die nach dem Auftritt noch vertieft werden sollte.

Betreuerin kümmert sich vor Ort um den "kleinen Star"

Doch erstmal hieß es für die 22-jährige Popsängerin, sich mit dem Show-Geschäft vertraut zu machen: "Ich wurde direkt von einer Betreuerin vor Ort empfangen und sie hat mir meine Garderobe gezeigt." Ein Gefühl, wie Vogt berichtet, wie ein "kleiner Star" behandelt zu werden. "Vor der Garderobe hing ein Zettel mit meinem Namen drauf", schildert die St. Georgenerin ihre Eindrücke.

Um 17 Uhr wartete dann der erste Test. Ein "unfassbares Gefühl" sei es beim Soundcheck gewesen, auf so einer riesigen Bühne zu stehen. Da alles rund lief, verflog die Aufregung bei der 22-Jährigen schnell. Dies sollte sich aber wieder ändern, als um 20.30 Uhr der Auftritt kurz bevor stand. Auf die Peterzellerin wartete ein ganzes Automeer vor der Bühne.

Beim Autokino-Konzert gab es auch Lounges à vier Personen

"Im ersten Moment war es ein seltsames Gefühl. Man schaut von der Bühne nach unten und sieht eigentlich erst mal nichts außer Autos", beschreibt Vogt ihren Eindruck vom Konzert auf dem Karlsruher Messeplatz. Das Wetter war grandios. Auch gab es Lounges direkt vor der Bühne, in denen vier Personen Platz hatten. So hatte die Sängerin auch ein "echtes" Publikum vor sich.

Dann wurde mitgeklatscht und mitgesungen. Die Egli-Fans empfingen sie "herzlich", wie Vogt sagt. Die Fans winkten aus ihren Autos, sendeten ihren virtuellen Applaus über eine App auf die Bühne und Vogt gewöhnte sich schnell an das Bild der vielen Autos vor ihr.

Dann schließlich konnte Vogt durchschnaufen. Egli als Hauptakt war an der Reihe.

Nach dem Konzert der Schweizer Schlagersängerin habe sich Vogt noch eine ganze Weile mit ihrem Vorbild unterhalten. "Ich muss wirklich sagen, dass sie eine sehr sympathische und liebenswerte Person und Künstlerin ist."

Hoffnung auf weitere Auftritte

Ob durch das Konzert ein Kontakt entstanden ist, durch den bald weitere, größere Auftritte winken? Darauf hofft die Sängerin jedenfalls: "Mit dem Veranstalter der Kulturbühne stehe ich jetzt natürlich in engem Kontakt. Und ich denke, dass da vielleicht noch mal die ein oder andere Chance auf mich wartet."

Bis zum vergangenen Wochenende war es für die Peterzellerin durchaus normal, Konzerte vor kleinerem Publikum zu spielen. "Ein bis zwei Konzerte pro Monat mit oft 50 bis 100 Zuschauern" seien die Regel gewesen, sagt die Sängerin. 600 hingegen seien es beim Konzert in Karlsruhe gewesen, so Vogt.

Einem Fan habe sie den Auftritt in Karlsruhe zu verdanken gehabt. Dieser machte den Veranstalter auf Vogt aufmerksam. So viel sei ihr bekannt. Wer aber genau den Auftritt letztlich eingefädelt hat, weiß sie nicht. In jedem Fall ging es für Vogt aber ohne langes Kontakteknüpfen direkt auf die große Bühne.