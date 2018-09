St. Georgen Mit Angebot einen Volltreffer gelandet

Angemeldet hatten sich 18 Kinder, gekommen waren letztlich 15. "Wir können etwa 20 Kinder aufnehmen, damit es ein klein wenig übersichtlich bleibt", so der Oberschützenmeister. Neben dem Schießen, liegend aufgelegt, mit Luftgewehr oder dem Sportbogen hatten sich die Schützen weitere tolle Aktionen ausgedacht – mit einem Engpass, der Wii-Konsole, an der immer nur ein Kind sein Glück versuchen konnte. Langeweile kam auf jeden Fall keine auf, wer fertig war, machte da weiter, wo er am meisten Spaß hatte.