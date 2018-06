St. Georgen Mit 22 Jahren bereits eigene Firma

St. Georgen. Eigentlich studiert Daniel Arnhold an der Hochschule-Universität Furtwangen. Doch schon mit 18. Jahren war er Chef seines eigenen Einzelunternehmens mit zuletzt über Hundert Kunden. Als Startup gibt es seit Januar 2018 in der Nachfolge die Unternehmergesellschaft Virtual Gaps. Diese wächst beständig weiter. Ihren Sitz hat die Gesellschaft im Technologiezentrum (TZ) in St. Georgen. Geschäftsführender Gesellschafter ist er selbst. Sein Partner Kevin Sauter, Fachinformatiker für Anwendungen, hat seinen Sitz in Freiburg. Zur Seite steht dem Jungunternehmer zudem ein bundesweites Netzwerk mit Fachkräften, das er in den ver gangenen vier, fünf Jahren aufgebaut hat. Vater Wolfgang Arnhold sieht sich als Assistent der Geschäftsleitung.

Im TZ verfügt das kleine Unternehmen über 143 Quadratmeter angemietete Bürofläche, verteilt auf vier Räume. Diese wurden extra frisch gerichtet, sind hell und freundlich eingerichtet. Drei werden bereits genutzt, im Vierten entsteht gerade ein Studio.

Virtual Gaps hat drei Standbeine: IT Care schafft die IT-Infrastruktur (Hardware), übernimmt zudem die Betreuung und Wartung. Web-Dev kümmert sich um die Web-Anwendungs-Entwicklung mit dem Programmiergerüst PHB Symfony sowie Corporate Webs und Plugins. Besonders reizvoll ist für den Jungunternehmer das Video Streaming. Dazu gehört auch die Betreuung von Abrechnungsdiensten und die Bereitstellung von Anwendungsschnittstellen.