St. Georgen "Metzger Café" seit Wochen dicht

Aus gut unterrichteten Kreisen heißt es allerdings, dass Dorer das Geschäft aufgegeben habe. Zwar sei er noch Mieter der Räumlichkeiten, doch für die Fortführung fehle es an Personal. Deshalb suche er nun einen Untermieter.

Gestützt wird diese Aussage durch eine entsprechende Anzeige, die derzeit bei einem Immobilienportal im Internet zu finden ist. Dort wird online für ein Objekt im "Herzen von Peterzell" in "bester Sichtlage" ein Nachmieter gesucht. Die Räumlichkeiten, die sowohl aufgrund der Beschreibungen als auch der Bilder eindeutig als die Filiale der Landmetzgerei zu identifizieren sind, sind ab sofort zu vermieten.

Mehrere Mieterwechsel in der Vergangenheit

Dorer hatte die Filiale im September 2017 eröffnet. Das Konzept, das Metzgerei und Café verbindet, hielt er für vielversprechend. Darüber hinaus nannte er den Einstieg seines Sohnes und damit verbundene Erweiterungsgedanken als Grund für die Neueröffnung.

In der Vergangenheit gab es für den Teil des "Löwen", in dem sich derzeit noch das Café befindet, diverse Ideen zur Nutzung. So fanden sich dort unter anderem ein Kindermodeladen und ein Imbiss. Allerdings: Langfristig hatte keines der Modelle Erfolg.

Die Historie des "Löwen" reicht laut der Ortsgeschichte und Hofchronik von Peterzell bis ins 16. Jahrhundert zurück. Die erste Erwähnung ist auf 1525 datiert. Die Gastherberge, die später zum Gasthaus Löwen wurde, befand sich in der Ortsmitte, heute Buchenberger Straße 10.

1839 siedelte Georg Friedrich Jäckle den "Löwen" an seinen jetzigen Standort an der B 33 um. Grund war die damals neu hergestellte Verkehrsverbindung: die Landstraße von Hornberg nach Villingen, die auch Kunststraße genannt wurde. 1903 wurde das Gasthaus durch einen Brand völlig zerstört, von der Witwe des "Löwenwirts" jedoch wieder aufgebaut.

Das Anwesen wechselte danach mehrere Male den Besitzer, 1971 kaufte Johannes Aberle, seines Zeichens Ratsschreiber und Bürgermeister, den "Löwen". Sein Sohn Lothar übernahm ihn 1973 und richtete eine Fernküche ein. 1995 verkaufte er nach seiner Geschäftsaufgabe das Haus an Veronika Wehrle.