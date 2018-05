St. Georgen Meldefrist beachten

In jüngster Zeit kommt es verstärkt zu Wildschäden durch Schwarzwild. In diesem Zusammenhang weist die Stadtverwaltung auf die gesetzliche Regelung im Jagd- und Wildtiermanagementgesetz (JWMG) hin. Danach hat die geschädigte Person den Schadensfall an landwirtschaftlich genutzten Grundstücken binnen einer Woche, nachdem sie von dem Schaden Kenntnis erhalten hat oder bei Beachtung gehöriger Sorgfalt erhalten hätte, bei der Gemeinde, auf deren Gemarkung das beschädigte Grundstück liegt, anzumelden. Der Anspruch auf Ersatz von Wild- oder Jagdschäden erlischt, wenn die Anmeldefrist nicht eingehalten wird.

Bei Schäden im Forst genügt es, wenn der Schaden einmal jährlich bis zum 15. Mai gemeldet wird.

Den Vordruck zur Schadensmeldung ist auf der städtischen Homepage zu finden. Auskünftige erteilt Hans Jörg Winterhalter (Telefon 07724/8 71 82 oder Email h.winterhalter@st-georgen.de.