St. Georgen Mehr Sichtbarkeit für kleine Stationen

Der Zeitplan war ambitioniert – viele Highlights von St. Georgen in nur zwei Stunden. "Wir haben uns dafür entschieden, viele Stationen anzubieten, um die Vielfalt von St. Georgen zu zeigen. Und irgendwann sind die Teilnehmer dann so gespannt, dass sie wieder in die Stadt kommen, um sich alles genauer anzuschauen", erklärte Anne Spreitzer von der IHK.

Davon, dass die Stadt viel zu bieten hat, zeigte sich auch die eingeladene City-Expertin Angela Nisch überzeugt. Sie hob vor allem die Möglichkeit hervor, die Bereiche Einzelhandel, Gastronomie und Kultur in St. Georgen zu verbinden. "Die Grässlin-Sammlung ist wirklich ein Magnet, aber es ist wichtig, auch die kleineren Stationen sichtbarer zu machen", betonte Nisch. Sie sprach unter anderem von der großen Rolle, die die digitale Präsenz und der Außenauftritt für Einzelhändler und Gastronomen der Stadt spielen.

Stadt soll Impulse geben

Durch die Nähe von Villingen-Schwenningen habe es die Bergstadt nicht leicht, sich als attraktive Einkaufsstadt zu positionieren, meinte die Stadtplanerin. "Dabei ist der Branchen-Mix in St. Georgen fantastisch, es gibt immer noch viele inhabergeführte Geschäfte." Verbesserungspotenzial sah sie bei der digitalen Sichtbarkeit oder auch beim Thema einheitliche Öffnungszeiten. Auch die Stadt müsse eng mit den Gewerbetreibenden zusammenarbeiten, Impulse geben und Ideen einbringen, meinte Nisch.

Ein anderer wichtiger Aspekt für die Stadtentwicklung sei die Bürgerbeteiligung, betonte sie. "Die Stadt muss frühzeitig ins Gespräch mit den Bürgern gehen." Eine Mammutaufgabe: Man müsse weiter an der Verschönerung des Stadtkerns arbeiten. "Sie müssen den Touristen zu verstehen geben: Hier gibt es was zu erleben", sagte Nisch. "Es wird bereits unglaublich viel gemacht, die St. Georgener wollen vorwärtsgehen, und ich bin sehr zuversichtlich, dass es hier auch im Rahmen der Innenstadtsanierung etwas ganz Tolles geben wird", meinte die Expertin abschließend.