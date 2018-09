St. Georgen Mehr Lebensqualität durch mehr Bewegung

"Gemeinsam möchten wir für das Thema Sturz sensibilisieren und ein Angebot im Schwarzwald-Baar-Kreis machen", erklärte Mommert-Jauch den rund 80 interessierten Senioren. "Gangstörungen, verlangsamte Reaktionen, geschwächte Muskeln, niedriger Blutdruck sowie eingeschränktes Seh- und Hörvermögen sind nur einige der vielen Faktoren, welche die Gefahr von Stürzen im Alter erhöhen. Diverse Medikamente, aber auch psychische Erkrankungen können Menschen wortwörtlich aus der Bahn werfen", wusste Mommert-Jauch.

Zwei Kurse in der Bergstadt

Die Gesundheitsexpertin und mehrfache Buchautorin weiß, dass der erste Sturz dabei oft eine Negativspirale auslöst. Aus Angst, noch mal zu stürzen, bewegen sich ältere Menschen weniger, wodurch sich Kraft und Koordinationsvermögen weiter verringern, was Unsicherheit und weitere Stürze zur Folge hat. "Umso wichtiger ist regelmäßiges Training. Das führt nicht nur zu mehr Sicherheit und Leistungsvermögen, sondern auch zu einer deutlich höheren Lebensqualität im Alter", betonte sie weiter.

Für St. Georgen werden nun gleich zwei entsprechende Kurse angeboten: Zunächst wird der Kurs ab Donnerstag, 27. September, an zehn Nachmittagen ab 15 Uhr in den Räumen des Pflegedienstes Schneiderhan in der Sommerauer Straße 8 stattfinden. Er dauert jeweils eine Stunde.

Da die Räume beengt sind, ist die Teilnehmerzahl auf zehn Personen beschränkt. Beate Rodgers selbst stehen Marianne Kommert und Andrea Burkard als Mentorinnen beiseite.

Es sollen unter Umständen zu einem späteren Zeitpunkt auch Kurse in Königsfeld angeboten werden. Ein zweiter Kurs findet über den Turnverein ab dem 10. Oktober jeweils von 16 bis 17 Uhr in der Rupertsberg-Sporthalle statt, angeleitet wird dieser von Sabine Hummel, die Teilnehmerzahl sollte 16 Personen nicht überschreiten. Beide machten darauf aufmerksam, dass in den Schneiderhan-Räumen ab 2. Oktober von Hummel acht Wochen lang der Kurs "Hilfe beim Helfen" angeboten wird – jeweils dienstags von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei, Interessierte können sich unter Telefon 07724/94 97 87 anmelden.