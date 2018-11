St. Georgen Mehr Bewerber als Sitze

Als Beispiel nennt Dörr die Bürgerapp, die für St. Georgen derzeit entwickelt wird. "Hier habe ich als Vertreter mitgewirkt", erzählt er. Des Weiteren habe er beispielsweise an der Klausurtagung des Gemeinderats teilgenommen, was eine spannende Erfahrung war. Dass der Jugendgemeinderat nicht nur bloße PR für die Stadt ist, sondern man wirklich eingebunden wird, würde er "jederzeit so unterschreiben".

Ein Problem sieht er allerdings darin, dass die Arbeit des Gremiums in der Öffentlichkeit oft nicht so stark wahrgenommen wird. "In den Sitzungen wird beispielsweise nicht viel gemacht, lediglich informiert", erklärt er. Die eigentliche Arbeit spiele sich hinter den Kulissen, in den Projektgruppen, ab. "Ganz viel passiert nebenher", sagt Dörr und nennt den Burning Cup als Beispiel.

Im vergangenen Jahr zeigten bei diesem Wettbewerb BMX-Fahrer und Skater ihr Können, reisten zum Teil aus der Schweiz oder vom Bodensee an. "Das hat mehrere Monate Vorbereitung gebraucht, aber das merkt man natürlich nicht", erklärt er.

Auch die Stadtverwaltung verweist immer wieder darauf, dass dem Jugendgemeinderat ein hoher Stellenwert beigemessen wird. Umso glücklicher sei man gewesen, dass sich so viele Bewerber gefunden hätten, so Esterle. "Auch unser Bürgermeister hat sich sehr gefreut, als ich ihm Bescheid gegeben habe."

Nun stehen die Wahlvorbereitungen an. "Momentan ist noch nicht klar, ob es eine Briefwahl gibt oder online gewählt wird", erklärt Esterle. Die Wahl soll voraussichtlich eine Woche dauern, beginnend am 26. November.

Nachdem der Bildung eines Jugendgemeinderats im Hinblick auf die Bewerberzahl damit nichts mehr im Wege steht, hofft man im Rathaus nun auf eine gute Wahlbeteiligung. Diese ließ vor zwei Jahren mit circa 20 Prozent zu wünschen übrig.

Auch Dörr appelliert an die Jugendlichen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. "Die Jugendlichen haben nur diese eine Möglichkeit, politisch vertreten zu werden", stellt der 17-Jährige klar. "Der Jugendgemeinderat ist dafür da, dass man sagen kann, ich wähle die Leute, von denen ich denke oder weiß, dass sie meine Stadt weiterbringen." Nicht zu wählen sei für ihn keine Option. Denn in diesem Fall könne man nicht erwarten, dass sich für die Jugend etwas verbessert. Dörr betont: "Es wäre einfach schade, wenn man die Möglichkeit nicht nutzt."

In Zeiten von Politikverdrossenheit setzt die Zahl der Bewerbungen für den St. Georgener Jugendgemeinderat ein positives Zeichen. Sie zeigt, dass es entgegen dem Trend viele Jugendliche in der Bergstadt gibt, die willens sind, Verantwortung zu übernehmen. Sicherlich ist dies zum Teil auch der Verwaltung und dem Gemeinderat zu verdanken. Denn die Ausführungen bisheriger Amtsinhaber spiegeln wider, dass sich die Jugendlichen ernstgenommen und eingebunden fühlen. Positive Erfahrungen ziehen automatisch neue Bewerber für die nächste Amtszeit nach sich. In anderen Städten kämpft man hingegen um jeden Kandidaten. In Villingen-Schwenningen etwa wurde das Gremium zuletzt verkleinert, um es am Leben zu halten. 24 Bewerber für einen 15-köpfigen Jugendgemeinderat – das ist eine Situation, die heutzutage vor allem eines ist: nicht selbstverständlich.

902 Jugendliche sind in diesem Jahr dazu berechtigt, den Jugendgemeinderat zu wählen. Jeder Wahlberechtigte hat 15 Stimmen, maximal drei davon dürfen für einen Kandidaten verwendet werden. Der Jugendgemeinderat besteht aus 15 Mitgliedern und wird für zwei Jahre gewählt. Derzeit ist noch unklar, ob die Wahl online oder per Post abgewickelt wird.