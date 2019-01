St. Georgen Mehr als Kirchtürme

Schultheiß machte sich im Sommer 2017 auf die Suche nach zeitgeschichtlichen Dokumenten, alten Aufnahmen und neuen Blickwinkeln. "Da ich 2007 schon die Pfarrchronik für die Gemeinde St. Georgen geschrieben habe, musste ich hier nicht bei Null anfangen", erklärt er.

Tennenbronn war für ihn dagegen ein neues Terrain. "Es war eine Herausforderung, weil ich mich vorher nie mit der Tennenbronner Kirchengeschichte befasst habe", sagt Schultheiß.

Für ihn hieß es deshalb: alte Veröffentlichungen studieren, recherchieren, aktualisieren. Er hat auch im Stadtarchiv in Schramberg gearbeitet, eine wichtige Informationsquelle waren dabei die Ausgaben des Tennenbronner Anzeigers.

Die Orgel, die Glocken, die Glasfenster, die 14 Kreuzweg-Stationen: Intensiv und mit viel Liebe zum Detail widmet sich Schultheiß bei der Beschreibung der beiden Kirchen diesen Elementen. Interessante Einblicke liefern auch Grundsteinlegungsurkunden.

"Das, was zum Beispiel unsere St. Georgener Kirche ausmacht, ist viel mehr, als man auf den ersten Blick entdeckt", macht er deutlich. Die Kunst in der Kirche ist für ihn ein großes Thema. So werden die einzelnen Motive des monumentalen Chorgemäldes von Peter Valentin Feuerstein ausführlich beschrieben, aber auch die Glasfenster der ehemaligen Tauf- sowie der Seitenkapelle.

Auflage beträgt 750 Stück

Abenteuerlich sei für ihn die Entdeckungstour zu den Tennenbronner Kapellen gewesen, erinnert sich Schultheiß. "Ich bin zusammen mit dem Pfarrgemeinderat Michael Hilser in die entlegensten Zipfel gefahren, in Winkel, wo ich noch nie war", sagt er schmunzelnd.

Kürzlich ist das Heft nun aus der Druckerei gekommen. Die erste Auflage beträgt 750 Stück. Zum Preis von fünf Euro ist die Broschüre in den beiden Kirchen und in den Pfarrbüros in St. Georgen und Tennenbronn erhältlich. "Uns war es wichtig, dass die Menschen es sich leisten können", betont Auer.