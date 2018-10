St. Georgen Mehr als Hundert Musiker spielen auf

Zu Beginn spielten dabei kleinere Gruppen zunächst an verschiedenen Plätzen. Dann setzte irgendwann das Hauptorchester ein und zog langsam aber sicher das Interesse einer großen Publikumsmenge auf sich. Die spendete am Ende reichlich Applaus.

Mit dem Auftritt wolle er Dankbarkeit gegenüber Schule und Stadt ausdrücken, so Elliot Riley, der an der Jugendmusikschule Saxofon unterrichtet und die Idee zur Veranstaltung hatte. Seine Absicht sei es gewesen, ein Musikstück zu wählen, an dem alle Schüler teilnehmen könnten. Die Wahl fiel auf "In C" von Jerry Riley. Riley freute sich über die Reaktion des Publikums, das sich zum Mitklatschen animieren ließ.

Jugendmusikschulleiter Bernd Rimbrecht gefiel die Veranstaltung. Alle Fachgruppen und die Kinderchöre hätten teilgenommen, hob er hervor.