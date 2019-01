St. Georgen Medaillenverleihung ist Höhepunkt

St. Georgen. Das neue Jahr gebührend begrüßen können die St. Georgener am Freitag, 11. Januar, in der Stadthalle. Dann lädt die Kommune in bewährter Tradition alle St. Georgener Bürger zum Neujahrsempfang ein. Die drei Bürgermeister-Stellvertreter Joachim Kleiner, Manfred Scherer und Hansjörg Staiger werden an diesem Abend abwechselnd durch das Programm führen.

Ab 19 Uhr spielt die Stadtmusik St. Georgen, um 19.30 Uhr folgt die Begrüßung und Ansprache, die Joachim Kleiner übernehmen wird. Es folgt eine Präsentation von Hansjörg Staiger, die sowohl einen Rückblick bietet, als auch eine kleine Vorschau auf kommende kommunale Aufgaben und Projekte.

Im Rahmen des Empfangs gibt es darüber hinaus einen ganz besonderen Programmpunkt: Nach der Präsentation wird Gabriele König mit der Staufermedaille ausgezeichnet. Die Auszeichnung des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, die auserwählte Bürger für Verdienste um das Land erhalten, wird an diesem Abend stellvertretend von Landrat Sven Hinterseh übergeben.