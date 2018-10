St. Georgen Markt im Theater

St. Georgen. Zum Ende der Herbstferien findet auch in diesem Jahr der inzwischen traditionelle Kunsthandwerkermarkt in den Räumen des Theaters im Deutschen Haus statt. Elf Aussteller bieten an zwei Tagen ihre zum Großteil handgefertigten Waren zum Verkauf an. Die Besucher erwartet ein buntes und hochwertiges Warenangebot.