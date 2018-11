St. Georgen Manchmal reicht schon ein einfaches Spiegelei

Obwohl erst drei Wünsche erfüllt wurden, finden sich jetzt schon namhafte Unterstützer für das Projekt. So hat die Perpetuum-Ebner GmbH & Co. KG (PE) in diesem Jahr entschieden, Weihnachtsgeschenke für Mitarbeiter und Vorstand ausfallen zu lassen und das Geld stattdessen zu spenden. "Wir haben uns einheitlich dazu entschlossen, dieses Projekt zu unterstützen", sagt Martin Friedrich, Geschäftsführer von PE. "Vielleicht kommt das ein oder andere Unternehmen ja auch auf die Idee, mitzumachen." Das Geld komme dabei nicht nur der Wunscherfüllung, sondern auch der Ausbildung von Sterbebegleitern zu Gute.