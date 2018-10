St. Georgen Mahnung zum Frieden

Es ist ein bedeutsamer Tag, der dem Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gewidmet ist, heißt es hierzu in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Der Volkstrauertag solle daran erinnern, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist.

Die Gedenkfeier findet nach dem Gottesdienst um 11 Uhr auf dem Ehrenfriedhof unterhalb der Lorenzkirche statt. Die Kranzniederlegungen in Langenschiltach und Peterzell finden im Anschluss an die dort stattfindenden Gottesdienste am jeweiligen Ehrenmal statt.