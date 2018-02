St. Georgen Lustige Spiele und Tanzrunden

Melken der Ziege amüsiert auch Eltern

Das Team um Pastoralreferent Benedikt Müller hatte viel zu tun und servierte neben Kaffee und Tee auch Kuchen und Wienerle. Das Gebäck hatten die Eltern gebacken. Die KJG (Katholische Jugend der Gemeinde) mit Elisa Kleiner, Selina Kleiner, Piotr Lachendro und Valentina Sukali begeisterten die Kinder mit ihren ausgedachten Spielen. Das Melken der Ziege amüsierte auch die vielen Eltern. Beim Luftballon treffen mit dem Dartpfeil war ein gutes Augenmaß notwendig.

Auch die Narrenzunft mit Fohrenbobbele, Kräuterwieble und Nesthexen tanzte mit und führte eine Polonaise durch den ganzen Saal an. Viele der Kinder kamen in tollen Kostümen. Die Schönsten wurden am Schluss prämiert. An diesem Nachmittag hatten alle Anwesenden Spaß.