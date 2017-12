St. Georgen Lustige Begegnung mit Bauernhof-Tieren

Gabi Eimer, Mitarbeiterin in der Bibliothek, half beim Umblättern. Die aufmerksamen Kinder konnten es kaum erwarten, auf Frankes Frage: "Nun Ihr Kinder bitte sagt es mir, was für einen Laut macht denn dieses Tier?" zu antworten. Sie wieherten wie Pferde, quakten wie Frösche, krähten wie der Hahn oder krächzten wie die Raben. Die Autorin erklärte kurz, wie sie zu diesem Buch gekommen ist. Sie ist als Lesepatin in der Bibliothek tätig und hat nach einem Buch gesucht, das für Kleinkinder geeignet ist.