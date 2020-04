St. Georgen Lorenzhaus meldet ersten Corona-Todesfall

Insgesamt sind elf Bewohner, die verstorbene Person wird hierbei noch miteinberechnet, an Covid-19 erkrankt. Lediglich neun von ihnen halten sich derzeit im Seniorenheim auf, da eine weitere Person bereits zu Beginn des Ausbruchs ins Schwarzwald-Baar-Klinikum eingewiesen worden war.

"Von den neun weiteren Infizierten haben es fünf soweit hinter sich", erklärt der Geschäftsführer. De facto müsse man sich also derzeit nur noch um vier Bewohner sorgen, weitere Tests stehen allerdings noch aus. Dabei ist Schrieder wichtig zu betonen, dass noch immer nur eine Hausebene betroffen sei. "Im Elisabethhaus und bei den ambulanten Diensten gibt es keine Probleme", erklärt er.

Insofern habe man trotz des traurigen Vorfalls die Situation noch gut unter Kontrolle. Hinzu komme, dass in den kommenden Tagen bereits erste der insgesamt sieben betroffenen Mitarbeiter wieder in den Dienst zurückkehren können.

Unterstützung hilft in der Krise

"Wir haben auch seit Freitag keine Leute mit neuen Symptomen", nennt Schrieder eine weitere gute Nachricht. "Es ha t bislang also lange nicht das von mir eigentlich erwartete Ausmaß angenommen", sagt er. Bis zum 4. Mai werde man dennoch an der Regelung festhalten, dass freie Betten im Lorenzhaus vorerst nicht neu belegt werden. Darüber hinaus stehe man in engem Kontakt mit einem Arzt des Gesundheitsamtes.

Die Welle der Solidarität, die der Evangelischen Altenhilfe in den vergangenen Tagen und Wochen entgegenschlug, habe gut getan, so Schrieder. "Wir sind positiv berührt, was das ausgelöst hat", meint er und verweist auf Bastel- und Backaktionen für Bewohner und Mitarbeiter sowie musikalische Ständchen vor dem Seniorenheim. Auch im Hinblick auf Schutzkleidung sei man nun gut ausgerüstet. Trotz des Todesfalls ziehe er also eine den Umständen entsprechende positive Bilanz.