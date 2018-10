St. Georgen Lieder und Anekdoten im Museum

Die Musiker legten von Beginn an gut gelaunt los. Betting spielte nicht nur Gitarre, sondern hatte auch immer wieder humorige Sprüche auf Lager. So fragte er sich, ob beim Autor von "Achy Breaky Heart" eine Transplantation des Organs reiche oder ob es ein Herzschrittmacher sein müsse. Und "Dock Of The Bay" wurde zum "Hund in der Bucht".

Ploetz spielte ebenfalls Gitarre, wusste aber als Sänger auch mit seiner Stimmgewalt zu überzeugen. Hin und wieder griff er sogar zum Akkordeon, was den Stücken eine besondere Note gab. Perk sorgte als Percussionist gekonnt für den Rhythmus und dafür, dass die übrigen Musiker nicht aus dem Takt kamen. Zwingenberger bezauberte so manchen Besucher mit ihrer Stimme – bei einfühlsamen Darbietungen französischer Stücke genauso wie beim Schlager "Bei mir bist du schön". Schalkhaft daher kam ihre schwyzerdütsche Fassung des US-amerikanischen Stücks "Oh Susanna".

Die vier Musiker präsentierten ein sehr abwechslungsreiches Programm. Eric Clapton war ebenso vertreten wie Leonhard Cohen, Mark Knopfler oder Creedence Clearwater Revival.