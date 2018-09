St. Georgen Lieder erzählen von den Erlebnissen der Musiker im Alltag

Die Musiker Anniche, GiGi, Hannes, Ronny sowie Vitali spielten konzentriert und erfreuten das Publikum. Sänger Vitali kündigte als besonderen Gast Heidi Klum an. Dafür tauschte er sein Oberteil gegen eine Pelzjacke und wusste von Mädchen zu erzählen, die den großen Traum vom Modeln haben, den Heidi mit ihrer Show erfüllen kann. Bei "Lass mich nicht allein" wird die Schönheit gepriesen, und das Publikum spürte die Energie nach jedem Lied. Zusammen mit dem Ehemaligen der Jugendmusikschule, Gitarrist Hannes Donel, erklangen leise Töne, und Vitali ließ passend dazu den "Augenblick" genießen. Kräftiger Beifall und begeisterte Pfiffe folgten auf die Frage "Und wie war ich?".

Nach der Frage, wer denn Yoga praktiziere, meldeten sich vier Freiwillige. Die Band zeigte die Übungen zu ihrem Titel "Yoga", und Rieke, Tara, Steffie Schempp und Iris Dönneweg machten vor der Bühne gekonnt mit. Es war ein Konzert für aufmerksame Zuhörer. Die Stimme von Vitali erlaubte ein gutes Verstehen der Songtexte. Darin geht es um grundsätzliche Dinge des Lebens. Keyboarder Ronny erklärte nach dem Konzert, dass die Bandmitglieder in ihren Proben viel miteinander reden. Sie geben in den Liedern gerne wieder, was sie alltäglich so alles erleben. Ihr neues Album enthält auch den Titel "Einsamkeit", zu dem im FAB alle Bandmitglieder mitgesummt haben.

Als Vitali vom Konzertende gesprochen hatte, ist ein lautes "Ooh" im Saal erklungen. Für den lang anhaltenden und fordernden Beifall des Publikums bedankte sich "DIA" mit einer Zugabe.