St. Georgen Leuchtende Augen bei Modellbahnliebhabern

Auf der anderen Seite im Erdgeschoss ist seit mehr als einem Jahr die größte Innenanlage dieser Art in Süddeutschland von den Gartenfreunden Brigachtal im Bau. Auf Biertischen und -bänken steht auf 300 Quadratmetern die Spur G der US-Anlage. An der digitalen Schaltanlage sitzen Ulrich Elsäßer, Hans-Jürgen Götz sowie Jörg-Dieter Klatt und sorgen für den reibungslosen Ablauf. Die Golden Gate Bridge fällt sofort auf. Darunter ist aus blauen Planen Wasser dargestellt. Laut Auskunft von Klatt soll hier ein See entstehen, auf dem ferngesteuerte Boote fahren. Aus Pappmaschee werden im Hintergrund Berge gebastelt. Hier fahren Züge aus den Vereinigten Staaten. Indianer mit ihren Zelten sowie Bisons und Cowboys mit ihren Langhornrindern sind zu sehen.