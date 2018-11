St. Georgen Lernen ohne Zwang und Notendruck

Das helle, bunte Lernzimmer wirkt nicht wie eine Schule, eher wie ein großer Kindergartenraum. In den Regalen stehen Gesellschaftsspiele und Bücher, Erst-, Fünft- und Achtklässler sitzen in kleinen Gruppen zusammen an den Tischen, manche arbeiten am PC, andere sind in ihre Lehrbücher und Aufgaben vertieft. Auch die Lernbegleiterin Beate Kordalewski sitzt mit an einem Tisch. Sie mischt sich nicht ein – aber ist immer bereit, Fragen zu beantworten, oder bei schweren Aufgaben zu helfen.

Jeder Schüler arbeitet individuell an seinen Zielen

In jeder Freien Schule steht das selbstbestimmte, eigenverantwortliche Lernen im Vordergrund. Das heißt: Ihre Lernziele setzen sich die Schüler selbst – und können so in ihrem eigenen Tempo arbeiten. Als Orientierung gilt dabei der Bildungsplan von Baden-Württemberg.