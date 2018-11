St. Georgen Leidenschaft für Bücher mit Publikum geteilt

Die Veranstaltung fand im Rahmen der von der Stadtbibliothek organisierten Literaturtage statt. Deren Leiterin Lucia Kienzler bezeichnete Paul als "die Literaturfrau überhaupt".

Ihre Leidenschaft für Bücher habe in einer Bibliothek begonnen, so Paul. Die seien eine der wichtigsten Quellen für Bildung. Sie eröffnete den Abend mit "Vox" von Christina Dalcher. Darin geht es um ein Amerika, in dem Frauen unter anderem nur noch 100 Worte pro Tag sprechen dürfen. Das Buch sei ein wahnsinnig interessantes Gedankenspiel, auch für junge Menschen geeignet und zeige, dass Demokratie nicht selbstverständlich sei.

Eines der brutalsten und besten Bücher des Jahres sei "Nordwasser" von Ian McGuire. Spannend, aber sehr hart zu lesen sei "Das Verschwinden des Josef Mengele" von Olivier Guez.