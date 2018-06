St. Georgen Leere Schaufenster stechen ins Auge

Auch Klaus Kaiser führte in der Sommerauer Straße früher ein Schuhgeschäft, bevor er in die obere Gerwigstraße und auch Räumlichkeiten am Marktplatz umzog. Für ihn ein unausweichlicher Schritt, denn die Einzelhandelssituation in dieser Gegend hat sich grundlegend geändert. Es ist eine Entwicklung, die sich in der ganzen Stadt beobachten lässt: Die Zahl der Geschäftsaufgaben steigt, die der Neueröffnungen sinkt.

Kaiser, der in der Sommerauer Straße aufgewachsen ist, erinnert gut sich an florierende Zeiten zurück. Noch heute etwa erinnert am Hauseingang mit der Nummer 10 der gelbe Schriftzug "Landmetzgerei Reiser" an längst vergangene Zeiten, als die gleichnamige Familie dort noch selbst schlachtete. Später übernahm die Familie Göhring die Metzgerei. "Anfang der 70er-Jahre sind die Leute bis auf die Straße gestanden", erinnert sich Kaiser.

Zu dieser Zeit beschäftigte die Firma Dual Hunderte von Mitarbeitern, von denen viele in St. Georgen lebten und auf dem Weg zur Arbeit die Sommerauer Straße passierten. "Da gab es auch noch keine Gleitzeit so wie heute. In der Mittagspause und nach der Arbeit war viel los", sagt Kaiser. Die Metzgerei musste schließlich aus Altersgründen aufgegeben werden, mehrere Einzelhändler versuchten mit Verkaufsstellen ihr Glück, zogen aber bald wieder von dannen. Heute dient das Gebäude als Lager.